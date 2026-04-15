Vide grenier et vente de fleurs Saint-Germain-en-Montagne
Vide grenier et vente de fleurs Saint-Germain-en-Montagne dimanche 24 mai 2026.
Saint-Germain-en-Montagne
Vide grenier et vente de fleurs
Saint-Germain-en-Montagne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Buvette et petite restauration.
Inscription uniquement à l’avance.
Ouverture exposant 5h.
Organisé par les joyeux de la Fresse. .
Saint-Germain-en-Montagne 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 04 37 29
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English : Vide grenier et vente de fleurs
L’événement Vide grenier et vente de fleurs Saint-Germain-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA