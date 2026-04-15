Saint-Germain-en-Montagne

Vide grenier et vente de fleurs

Saint-Germain-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Buvette et petite restauration.

Inscription uniquement à l’avance.

Ouverture exposant 5h.

Organisé par les joyeux de la Fresse. .

Saint-Germain-en-Montagne 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 04 37 29

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English : Vide grenier et vente de fleurs

L’événement Vide grenier et vente de fleurs Saint-Germain-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA