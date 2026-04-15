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Vide grenier et vente de fleurs Saint-Germain-en-Montagne

Vide grenier et vente de fleurs Saint-Germain-en-Montagne dimanche 24 mai 2026.

Ville : 39300 Saint-Germain-en-Montagne

Département : Jura

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Saint-Germain-en-Montagne

Vide grenier et vente de fleurs

Saint-Germain-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Buvette et petite restauration.
Inscription uniquement à l’avance.
Ouverture exposant 5h.
Organisé par les joyeux de la Fresse.   .

Saint-Germain-en-Montagne 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 04 37 29 

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English : Vide grenier et vente de fleurs

L’événement Vide grenier et vente de fleurs Saint-Germain-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA