Vide -grenier et vente de plantes Ecole Kergomard Récamier Valence
Vide -grenier et vente de plantes Ecole Kergomard Récamier Valence dimanche 12 avril 2026.
Valence
Vide -grenier et vente de plantes
Ecole Kergomard Récamier 6 rue de l’Armée Belge Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:30:00
fin : 2026-04-12 13:00:00
Date(s) :
2026-04-12
L’association Les Amis de Kergomard Récamier organise ce vide-grenier où sera également proposée une vente de plantes.
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Ecole Kergomard Récamier 6 rue de l’Armée Belge Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesamisdekergomardrecamier@gmail.com
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English :
The association Les Amis de Kergomard Récamier is organizing this garage sale, which will also feature a plant sale.
L’événement Vide -grenier et vente de plantes Valence a été mis à jour le 2025-03-26 par Valence Romans Tourisme
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