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Vide -grenier et vente de plantes Ecole Kergomard Récamier Valence

Vide -grenier et vente de plantes Ecole Kergomard Récamier Valence dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Ecole Kergomard Récamier

Adresse : 6 rue de l'Armée Belge

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : 2026-04-12T08:30:00

Fin : 2026-04-12T13:00:00

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Valence

Vide -grenier et vente de plantes

Ecole Kergomard Récamier 6 rue de l’Armée Belge Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:30:00
fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :
2026-04-12

L’association Les Amis de Kergomard Récamier organise ce vide-grenier où sera également proposée une vente de plantes.
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Ecole Kergomard Récamier 6 rue de l’Armée Belge Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   lesamisdekergomardrecamier@gmail.com

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English :

The association Les Amis de Kergomard Récamier is organizing this garage sale, which will also feature a plant sale.

L’événement Vide -grenier et vente de plantes Valence a été mis à jour le 2025-03-26 par Valence Romans Tourisme

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