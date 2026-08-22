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AGENDA · Gohory

Vide-grenier et vide-potager Gohory

dimanche 13 septembre 2026 · Gohory

Vide-grenier et vide-potager Gohory

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Terrain communal
Ville
28160 Gohory
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Gohory

Vide-grenier et vide-potager

Terrain communal Gohory Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Vide-grenier et vide-potager du Comité des fêtes et Loisirs. Buvette sur place.
  .

Terrain communal Gohory 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 91 49 

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English :

Yard sale and garden sale hosted by the Festival and Recreation Committee. Refreshments available on site.

L’événement Vide-grenier et vide-potager Gohory a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN