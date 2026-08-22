Informations pratiques

Gohory

Vide-grenier et vide-potager

Terrain communal Gohory Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Vide-grenier et vide-potager du Comité des fêtes et Loisirs. Buvette sur place.

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Terrain communal Gohory 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 91 49

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English :

Yard sale and garden sale hosted by the Festival and Recreation Committee. Refreshments available on site.

L’événement Vide-grenier et vide-potager Gohory a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN