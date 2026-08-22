AGENDA · Gohory
Vide-grenier et vide-potager Gohory
dimanche 13 septembre 2026 · Gohory
Informations pratiques
Gohory
Vide-grenier et vide-potager
Terrain communal Gohory Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vide-grenier et vide-potager du Comité des fêtes et Loisirs. Buvette sur place.
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Terrain communal Gohory 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 91 49
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English :
Yard sale and garden sale hosted by the Festival and Recreation Committee. Refreshments available on site.
L’événement Vide-grenier et vide-potager Gohory a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN