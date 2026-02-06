Vide-grenier et vide-poussette Aïcirits-Camou-Suhast
Vide-grenier et vide-poussette Aïcirits-Camou-Suhast dimanche 1 mars 2026.
Vide-grenier et vide-poussette
Salle polyvalente Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Ce vide-grenier et vide-poussette est organisé au bénéfice de l’école publique de Saint-Palais Ikas-Bidea. Restauration et buvette sur place. .
Salle polyvalente Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 66 03 82
English : Vide-grenier et vide-poussette
