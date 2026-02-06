Vide-grenier et vide-poussette Aïcirits-Camou-Suhast

Vide-grenier et vide-poussette

Ce vide-grenier et vide-poussette est organisé au bénéfice de l’école publique de Saint-Palais Ikas-Bidea. Restauration et buvette sur place. .

