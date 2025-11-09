Vide-grenier et vide poussette Aire-sur-l’Adour

Vide-grenier et vide poussette

VIDE GRENER ,VIDE POUSSETTE à Aire sur l’Adour

Centre d’animation

8€/le table

Restauration sur place

Réservation via le site https://www.helloasso.com

Ou par téléphone: Clémentine au 06.87.08 37.08

AU PLAISIR DE VOUS VOIR ! .

Centre d’animation Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94

