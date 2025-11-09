Vide-grenier et vide poussette Aire-sur-l’Adour
Vide-grenier et vide poussette Aire-sur-l'Adour dimanche 9 novembre 2025.
Centre d'animation Aire-sur-l'Adour Landes
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
VIDE GRENER ,VIDE POUSSETTE à Aire sur l’Adour
Centre d’animation
8€/le table
Restauration sur place
Réservation via le site https://www.helloasso.com
Ou par téléphone: Clémentine au 06.87.08 37.08
AU PLAISIR DE VOUS VOIR ! .
Centre d’animation Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94
