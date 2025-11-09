Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-grenier et vide poussette Aire-sur-l’Adour dimanche 9 novembre 2025.

Centre d’animation Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09

2025-11-09

VIDE GRENER ,VIDE POUSSETTE à Aire sur l’Adour
Centre d’animation
8€/le table
Restauration sur place
Réservation via le site https://www.helloasso.com
Ou par téléphone: Clémentine au 06.87.08 37.08

AU PLAISIR DE VOUS VOIR !   .

Centre d’animation Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94 

