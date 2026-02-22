VIDE GRENIER ETOILE FERROVIAIRE DES HAUTS CANTONS

Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organise un vide-grenier, brocante et braderie sur le Parking de l’Orb.

Samedi 7 mars

L’Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organise un vide-grenier, brocante et braderie sur le Parking de l’Orb.

Samedi 7 mars

Restauration sur place.

Renseignements 06 17 71 12 78 .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 17 71 12 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organizes a garage sale, flea market and jumble sale on the Parking de l’Orb.

Saturday, March 7th

L’événement VIDE GRENIER ETOILE FERROVIAIRE DES HAUTS CANTONS Bédarieux a été mis à jour le 2026-02-19 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB