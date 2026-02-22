VIDE GRENIER ETOILE FERROVIAIRE DES HAUTS CANTONS Bédarieux

VIDE GRENIER ETOILE FERROVIAIRE DES HAUTS CANTONS

Bédarieux Hérault

L’Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organise un vide-grenier, brocante et braderie sur le Parking de l’Orb.
Samedi 7 mars
Restauration sur place.

Renseignements 06 17 71 12 78   .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 17 71 12 78 

English :

The Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organizes a garage sale, flea market and jumble sale on the Parking de l’Orb.
Saturday, March 7th

