Informations pratiques

Étrabonne

Vide Grenier

Étrabonne Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

L’association Etrabonne en fête organise un grand vide grenier sur la place du village. .

Étrabonne 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 93 47 35 etrabonneenfete@gmail.com

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Étrabonne a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN