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AGENDA · Étrabonne

Vide Grenier Étrabonne

dimanche 30 août 2026 · Étrabonne

Vide Grenier Étrabonne

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
25170 Étrabonne
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Étrabonne

Vide Grenier

Étrabonne Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

L’association Etrabonne en fête organise un grand vide grenier sur la place du village.   .

Étrabonne 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 93 47 35  etrabonneenfete@gmail.com

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Étrabonne a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN