AGENDA · Étrabonne
Vide Grenier Étrabonne
dimanche 30 août 2026 · Étrabonne
Informations pratiques
Étrabonne
Vide Grenier
Étrabonne Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
L’association Etrabonne en fête organise un grand vide grenier sur la place du village. .
Étrabonne 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 93 47 35 etrabonneenfete@gmail.com
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Étrabonne a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN