Informations pratiques

Étrelles

Vide-grenier Étrelles

3 Place Chanoine Delalande Étrelles Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Venez nombreux dénicher de bonnes affaires!

Buvette et restauration sur place

Vide grenier ouvert aux visiteurs à partir de 8h.

Vide-grenier organisé par l’association des parents d’élèves de l’école publique Robert Doisneau.

Vous souhaitez vous inscrire ? Bulletin d’inscription à télécharger sur le site de brocabrac https://brocabrac.fr/35/etrelles/1351002-vide-grenier

Tarifs intérieur: 3.5 euros par mL (tables et chaises fournies). installation de 6h à 7h.

Tarifs extérieur: 2 euros par mL (tables et chaises non fournies) installation de 7h à 8h.

Il ne sera plus possible de s’installer après 8h et aucun véhicule ne pourra stationner sur le site. .

3 Place Chanoine Delalande Étrelles 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Vide-grenier Étrelles Étrelles a été mis à jour le 2026-08-13 par OT VITRE