Vide-grenier Étrelles Étrelles
dimanche 4 octobre 2026 · Étrelles
Informations pratiques
Étrelles
Vide-grenier Étrelles
3 Place Chanoine Delalande Étrelles Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Venez nombreux dénicher de bonnes affaires!
Buvette et restauration sur place
Vide grenier ouvert aux visiteurs à partir de 8h.
Vide-grenier organisé par l’association des parents d’élèves de l’école publique Robert Doisneau.
Vous souhaitez vous inscrire ? Bulletin d’inscription à télécharger sur le site de brocabrac https://brocabrac.fr/35/etrelles/1351002-vide-grenier
Tarifs intérieur: 3.5 euros par mL (tables et chaises fournies). installation de 6h à 7h.
Tarifs extérieur: 2 euros par mL (tables et chaises non fournies) installation de 7h à 8h.
Il ne sera plus possible de s’installer après 8h et aucun véhicule ne pourra stationner sur le site. .
3 Place Chanoine Delalande Étrelles 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Vide-grenier Étrelles Étrelles a été mis à jour le 2026-08-13 par OT VITRE