Vide grenier & exposition de véhicules anciens et motos Salle des fêtes Galiax dimanche 21 septembre 2025.

Salle des fêtes GALIAX Galiax Gers

Gratuit

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Le Comité des Fêtes de Galiax vous accueille pour une journée conviviale placée sous le signe de la chine et de la passion mécanique. Sur place, profitez d’un vide-grenier riche en trouvailles et découvrez une exposition de mobylettes, motos et voitures anciennes, qui fera le bonheur des amateurs de belles mécaniques comme des curieux.

Pour petits et grands un château gonflable attend les enfants, tandis que la restauration rapide sur place permettra de prolonger la journée en toute convivialité.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour flâner, dénicher des trésors et admirer des modèles de collection dans une ambiance chaleureuse et familiale.

2€ le mètre

Salle des fêtes GALIAX Galiax 32160 Gers Occitanie +33 6 35 46 50 78 mairie.galiax@wanadoo.fr

English :

The Comité des Fêtes de Galiax welcomes you to a convivial day of china and mechanical passion. On site, enjoy a garage sale full of bargains and discover an exhibition of mopeds, motorcycles and vintage cars, which will delight both enthusiasts and the curious.

For young and old alike: a bouncy castle awaits the children, while fast food on site will keep the day going.

A not-to-be-missed event to stroll around, unearth treasures and admire vintage models in a warm, family atmosphere.

2? per meter

German :

Das Festkomitee von Galiax lädt Sie zu einem geselligen Tag ein, der ganz im Zeichen der Antiquitäten und der mechanischen Leidenschaft steht. Vor Ort können Sie von einem Flohmarkt mit vielen Fundstücken profitieren und eine Ausstellung von Mopeds, Motorrädern und Oldtimern entdecken, die sowohl Liebhaber schöner Mechanik als auch Neugierige begeistern wird.

Für Groß und Klein: Auf die Kinder wartet eine Hüpfburg, während die Schnellrestaurants vor Ort den Tag in geselliger Runde verlängern können.

Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, um zu bummeln, Schätze zu finden und Sammlermodelle in einer herzlichen und familiären Atmosphäre zu bewundern.

2? pro Meter

Italiano :

Il Comitato delle Feste di Galiax è lieto di accogliervi per una giornata all’insegna del divertimento e della ricerca di occasioni per gli appassionati di meccanica. Sul posto, potrete assistere a un mercatino delle occasioni e scoprire un’esposizione di vecchi ciclomotori, moto e auto, che farà la gioia di appassionati e curiosi.

Per grandi e piccini: un castello gonfiabile attende i bambini, mentre il fast food in loco farà trascorrere una giornata in grande stile.

Un’occasione da non perdere per passeggiare, scovare tesori e ammirare modelli d’epoca in un’atmosfera calda e familiare.

2? al metro

Espanol :

El Comité des Fêtes de Galiax (Comité de Fiestas de Galiax) se complace en darle la bienvenida a un día lleno de diversión, de búsqueda de gangas y de aficionados a la mecánica. Disfrute in situ de una venta de garaje repleta de gangas y descubra una exposición de ciclomotores, motos y coches antiguos que hará las delicias de aficionados y curiosos.

Para grandes y pequeños: un castillo hinchable espera a los niños, mientras que la comida rápida in situ hará que el día siga por todo lo alto.

Una ocasión ineludible para pasear, descubrir tesoros y admirar modelos de época en un ambiente cálido y familiar.

2? por metro

