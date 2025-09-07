Vide grenier exterieur Laval
Vide grenier exterieur Laval dimanche 7 septembre 2025.
Vide grenier exterieur
164 Avenue de Mayenne Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : dimanche 7 septembre 2025
Début : 2025-09-07 08:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
Horaire :
2025-09-07
Au vide grenier Laval , organise son grand vide grenier extérieur annuel sur son parking.
Pour cela rien de plus simple 2.5 € du mètre linéaire inscription en magasin. .
164 Avenue de Mayenne Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 94 77 laval@auvidegrenier.fr
English :
Au vide grenier Laval , organizes its annual outdoor garage sale on its parking lot.
German :
Au vide grenier Laval , organisiert seinen jährlichen großen Outdoor-Grenzmarkt auf seinem Parkplatz.
Italiano :
Au vide grenier Laval , organizza l’annuale vendita di garage all’aperto nel suo parcheggio.
Espanol :
Au vide grenier Laval celebra su venta anual de garaje al aire libre en su aparcamiento.
