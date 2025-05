Vide-grenier ey foire aux plantes – Rochebrune, 8 juin 2025 07:00, Rochebrune.

Drôme

Vide-grenier ey foire aux plantes Le village Rochebrune Drôme

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

2025-06-08

L’association Les amis de Rochebrune organise un vide-grenier et une foire aux plantes.

Le village

Rochebrune 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes michel.gely@free.fr

English :

The association Les amis de Rochebrune is organizing a garage sale and plant fair.

German :

Der Verein Les amis de Rochebrune organisiert einen Flohmarkt und eine Pflanzenmesse.

Italiano :

L’associazione Les amis de Rochebrune organizza una vendita di garage e una fiera di piante.

Espanol :

La asociación Les amis de Rochebrune organiza una venta de garaje y una feria de plantas.

