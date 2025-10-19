Vide-grenier Eygurande-et-Gardedeuil
Vide-grenier Eygurande-et-Gardedeuil dimanche 19 octobre 2025.
Vide-grenier
Place de l’Eglise Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Vide-grenier Place de léglise 1.50 € le m.l. 8h-17h restauration et buvette sur place 06 71 58 23 42 .
Place de l’Eglise Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 27 43
