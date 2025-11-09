Vide-grenier Familles Rurales Vide ta chambre Salle des fêtes Saillat-sur-Vienne

Vide-grenier Familles Rurales Vide ta chambre

Venez chiner, échanger et dénicher de belles trouvailles à la salle des fêtes Les 2 Rivières à Saillat-sur-Vienne. L’Association Familles Rurales vous invite à une journée conviviale autour du vide ta chambre jouets, livres, vêtements, articles de puériculture… Il y en aura pour tous les âges, enfants, ados et adultes ! Une belle occasion de donner une seconde vie aux trésors qui dorment dans les placards tout en faisant de bonnes affaires. Entrée libre, ambiance familiale et petite restauration sur place (sandwichs, crêpes, gâteaux et boissons).

Envie de tenir un stand ? Réservez vite votre table par téléphone ou par mail. .

Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 94 12 63 famillesruralessaillat.asso@gmail.com

