VIDE GRENIER Faugères

VIDE GRENIER Faugères samedi 19 juillet 2025.

VIDE GRENIER

route de pézenas Faugères Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Vide grenier organisé par l’association Faugères d’hier et d’aujourd’hui sur le parking de la salle Bacchus.

route de pézenas Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 74 laurencepinochet@orange.fr

English :

Garage sale organized by the Faugères d’hier et d’aujourd’hui association in the parking lot of the Salle Bacchus.

German :

Vide grenier organisiert von der Association Faugères d’hier et d’aujourd’hui auf dem Parkplatz der Bacchushalle.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dall’associazione Faugères d’hier et d’aujourd’hui nel parcheggio della sala Bacchus.

Espanol :

Venta de garaje organizada por la asociación Faugères d’hier et d’aujourd’hui en el aparcamiento de la sala Bacchus.

L’événement VIDE GRENIER Faugères a été mis à jour le 2025-06-29 par 34 OT AVANT-MONTS