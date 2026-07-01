VIDE GRENIER Faugères
dimanche 26 juillet 2026 · Faugères
Informations pratiques
Faugères
VIDE GRENIER
Faugères Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Vide Grenier le Dimanche 26 juillet 2026 à Soumartre
Vente de Sandwichs sur place par l’association Faugères d’hier et d’aujourd’hui au profit de la restauration du patrimoine local.
Contact pour les inscriptions 0672342648 ou 0632946349
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Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 32 94 63 49
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English :
Yard Sale on Sunday, July 26, 2026, in Soumartre
Sandwiches will be sold on-site by the Faugères d’hier et d’aujourd’hui association to benefit the restoration of local heritage sites.
Contact for registration: 0672342648 or 0632946349
L’événement VIDE GRENIER Faugères a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT AVANT-MONTS
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