Informations pratiques

Faugères

VIDE GRENIER

Faugères Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Vide Grenier le Dimanche 26 juillet 2026 à Soumartre

Vente de Sandwichs sur place par l’association Faugères d’hier et d’aujourd’hui au profit de la restauration du patrimoine local.

Contact pour les inscriptions 0672342648 ou 0632946349

.

Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 32 94 63 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yard Sale on Sunday, July 26, 2026, in Soumartre

Sandwiches will be sold on-site by the Faugères d’hier et d’aujourd’hui association to benefit the restoration of local heritage sites.

Contact for registration: 0672342648 or 0632946349

L’événement VIDE GRENIER Faugères a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT AVANT-MONTS