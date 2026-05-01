Vide Grenier Favars
Vide Grenier Favars dimanche 31 mai 2026.
Favars
Vide Grenier
Place de la Mairie Favars Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Vide grenier Restauration et buvette – .
Place de la Mairie Favars 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 18 97 36 fsm.fc1994@gmail.com
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Favars a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze