Favars

Vide Grenier

Place de la Mairie Favars Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide grenier Restauration et buvette – .

Place de la Mairie Favars 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 18 97 36 fsm.fc1994@gmail.com

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Favars a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze