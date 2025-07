Vide grenier Fay-sur-Lignon

Vide grenier Fay-sur-Lignon samedi 6 septembre 2025.

Vide grenier

Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-09-06 07:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Buvette,restauration.

Organisé par l’Association la Caravelle.

Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26

English :

Refreshments, food and drink.

Organized by the Association la Caravelle.

German :

Getränke,Restauration.

Organisiert von der Association la Caravelle.

Italiano :

Rinfresco e cibo.

Organizzato dall’Associazione la Caravelle.

Espanol :

Refrescos y comida.

Organizado por la Asociación la Caravelle.

