Vide grenier Ferrières-en-Gâtinais

Vide grenier Ferrières-en-Gâtinais dimanche 14 septembre 2025.

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-14 07:30:00
fin : 2025-09-14

2025-09-14

L’Entente Sportive Gâtinaise section twirling baton organise un vide grenier pour cette rentrée ! De belles affaires seront à saisir ! Venez nombreux.   .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 52 03 07 72  esgtwirlingbaton@gmail.com

L’événement Vide grenier Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-09-05 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS