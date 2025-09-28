Vide grenier Ferrières-en-Gâtinais

Vide grenier Ferrières-en-Gâtinais dimanche 28 septembre 2025.

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-28 06:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Le vide grenier du Comité des fêtes de Ferrières est de retour ! Profitez pour déambuler sur la place St Macé et l’espace Saerbeck pour l’occasion et dénichez des trésors ! 0 .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 05 10 74

English :

Flea market

German :

Flohmarkt

Italiano :

Mercato delle pulci

Espanol :

Rastro

L’événement Vide grenier Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-09-16 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS