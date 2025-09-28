Vide grenier Ferrières-en-Gâtinais
Vide grenier Ferrières-en-Gâtinais dimanche 28 septembre 2025.
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-28 06:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
Le vide grenier du Comité des fêtes de Ferrières est de retour ! Profitez pour déambuler sur la place St Macé et l’espace Saerbeck pour l’occasion et dénichez des trésors ! 0 .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 05 10 74
L’événement Vide grenier Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-09-16 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS