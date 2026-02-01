Vide grenier

centre du village Ferrières-lès-Scey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’association des 5 fontaines organise un vide grenier à Ferrières-lès-Scey

Buvette et restauration sur place

Réservation obligatoire pour les exposants; 5 mètres: 10 euros pour les particuliers et 15 euros pour les professionnels

informations et réservations au 06 68 21 21 39 ou par mail paulo.soares@wanadoo.fr .

centre du village Ferrières-lès-Scey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 21 21 39 paulo.soares@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Ferrières-lès-Scey a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE