Vide grenier Ferrières-lès-Scey
Vide grenier Ferrières-lès-Scey dimanche 12 avril 2026.
Vide grenier
centre du village Ferrières-lès-Scey Haute-Saône
Tarif :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
L’association des 5 fontaines organise un vide grenier à Ferrières-lès-Scey
Buvette et restauration sur place
Réservation obligatoire pour les exposants; 5 mètres: 10 euros pour les particuliers et 15 euros pour les professionnels
informations et réservations au 06 68 21 21 39 ou par mail paulo.soares@wanadoo.fr .
centre du village Ferrières-lès-Scey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 21 21 39 paulo.soares@wanadoo.fr
