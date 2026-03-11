Vide Grenier Festif à Quenequen.

Scrignac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Cette année, l’association Marc’had Kenekwenn renouvelle son vide grenier !

L’occasion de venir fouiller, dégoter, trouver des petites pépites ! ♻️

À cette occasion, plusieurs animations sont prévues !

– 10h Animation enfants ! RDV sur la place du marché pour un jeu de piste animalier et énigmes !

– 10h C’est également l’heure du départ du Tro Quefforc’h, petite randonnée découverte

– 12 h Venez vous dépayser avec Kimsa et leurs musiques sur des rythmes sud américain

– 15h Petite pause le temps d’un théâtre burlesque avec Trash garden

Buvette et Food Trucks sur place, une belle journée en perspective !

Infos et renseignements complémentaires sur l’affiche. .

Scrignac 29640 Finistère Bretagne +33 6 62 36 00 01

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English : Vide Grenier Festif à Quenequen.

L’événement Vide Grenier Festif à Quenequen. Scrignac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ