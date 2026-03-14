Vide grenier festif de la BIC

Plaine des sports Ayguemorte-les-Graves Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Rendez-vous dimanche 14 juin pour une nouvelle édition du Vide Grenier festif de la BIC à Ayguemorte-les-Graves (15 min au sud de Bordeaux).

Au programme cette année

7h Accueil des exposants avec le café offert

8h30 Ouverture au public

10h30 4 concerts GRATUITS de musiques actuelles, dans le cadre de l’opération Scènes Croisées en partenariat avec la Rockschool Barbey !

11h ouverture du bar à huîtres, sélection vins et bières, grillades/frites et autres réjouissances jusqu’à 18h !

Vous êtes attendus nombreux !

INFORMATIONS & RÉSERVATION des emplacements https://bit.ly/VideGrenierBIC2025 .

Plaine des sports Ayguemorte-les-Graves 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 83 67 bicdesgraves@gmail.com

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English : Vide grenier festif de la BIC

L’événement Vide grenier festif de la BIC Ayguemorte-les-Graves a été mis à jour le 2026-03-11 par Sud Bordeaux Tourisme