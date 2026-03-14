Vide grenier festif de la BIC Ayguemorte-les-Graves
Vide grenier festif de la BIC Ayguemorte-les-Graves dimanche 14 juin 2026.
Vide grenier festif de la BIC
Plaine des sports Ayguemorte-les-Graves Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Rendez-vous dimanche 14 juin pour une nouvelle édition du Vide Grenier festif de la BIC à Ayguemorte-les-Graves (15 min au sud de Bordeaux).
Au programme cette année
7h Accueil des exposants avec le café offert
8h30 Ouverture au public
10h30 4 concerts GRATUITS de musiques actuelles, dans le cadre de l’opération Scènes Croisées en partenariat avec la Rockschool Barbey !
11h ouverture du bar à huîtres, sélection vins et bières, grillades/frites et autres réjouissances jusqu’à 18h !
Vous êtes attendus nombreux !
INFORMATIONS & RÉSERVATION des emplacements https://bit.ly/VideGrenierBIC2025 .
Plaine des sports Ayguemorte-les-Graves 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 83 67 bicdesgraves@gmail.com
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English : Vide grenier festif de la BIC
L’événement Vide grenier festif de la BIC Ayguemorte-les-Graves a été mis à jour le 2026-03-11 par Sud Bordeaux Tourisme