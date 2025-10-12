Vide Grenier Fête de la Citrouille Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Vide Grenier Fête de la Citrouille Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac dimanche 12 octobre 2025.

Vide Grenier Fête de la Citrouille

Le Bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Vide grenier à l’occasion de la fête à la citrouille.

Vente de soupe à la citrouille.

Brochettes, chipolatas, frites.

Restauration sur place.

Tombola au profit d’octobre rose

Le Bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 50 56 11

English :

Flea market on the occasion of the pumpkin festival.

Pumpkin soup for sale.

Kebabs, chipolatas, French fries.

Catering on site.

Tombola in aid of pink October

German : Vide Grenier Fête de la Citrouille

Flohmarkt anlässlich des Kürbisfestes.

Verkauf von Kürbissuppe.

Spießchen, Chipolatas, Pommes frites.

Verpflegung vor Ort.

Tombola zu Gunsten des Rosa Oktobers

Italiano :

Mercatino delle pulci in occasione della festa della zucca.

Vendita di zuppa di zucca.

Spiedini, patatine, chipolatas.

Catering in loco.

Tombola a favore dell’ottobre rosa

Espanol : Vide Grenier Fête de la Citrouille

Mercadillo con motivo de la fiesta de la calabaza.

Venta de sopa de calabaza.

Pinchos, chipolatas, patatas fritas.

Catering in situ.

Tómbola a beneficio de octubre rosa

