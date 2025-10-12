Vide Grenier Fête de la Citrouille Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Vide Grenier Fête de la Citrouille Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac dimanche 12 octobre 2025.

Le Bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-10-12
2025-10-12

Vide grenier à l’occasion de la fête à la citrouille. Vente de citrouilles, vente de soupe à la citrouille à emporter.
Restauration sur place.
Tombola au profit d’octobre rose   .

Le Bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 50 56 11 

English :

Flea market on the occasion of the pumpkin festival.
Pumpkin soup for sale.
Kebabs, chipolatas, French fries.
Catering on site.
Tombola in aid of pink October

German : Vide Grenier Fête de la Citrouille

Flohmarkt anlässlich des Kürbisfestes.
Verkauf von Kürbissuppe.
Spießchen, Chipolatas, Pommes frites.
Verpflegung vor Ort.
Tombola zu Gunsten des Rosa Oktobers

Italiano :

Mercatino delle pulci in occasione della festa della zucca.
Vendita di zuppa di zucca.
Spiedini, patatine, chipolatas.
Catering in loco.
Tombola a favore dell’ottobre rosa

Espanol : Vide Grenier Fête de la Citrouille

Mercadillo con motivo de la fiesta de la calabaza.
Venta de sopa de calabaza.
Pinchos, chipolatas, patatas fritas.
Catering in situ.
Tómbola a beneficio de octubre rosa

