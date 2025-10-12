Vide Grenier Fête de la Citrouille Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Vide Grenier Fête de la Citrouille Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac dimanche 12 octobre 2025.
Vide Grenier Fête de la Citrouille
Le Bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Vide grenier à l’occasion de la fête à la citrouille. Vente de citrouilles, vente de soupe à la citrouille à emporter.
Restauration sur place.
Tombola au profit d’octobre rose .
Le Bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 50 56 11
English :
Flea market on the occasion of the pumpkin festival.
Pumpkin soup for sale.
Kebabs, chipolatas, French fries.
Catering on site.
Tombola in aid of pink October
German : Vide Grenier Fête de la Citrouille
Flohmarkt anlässlich des Kürbisfestes.
Verkauf von Kürbissuppe.
Spießchen, Chipolatas, Pommes frites.
Verpflegung vor Ort.
Tombola zu Gunsten des Rosa Oktobers
Italiano :
Mercatino delle pulci in occasione della festa della zucca.
Vendita di zuppa di zucca.
Spiedini, patatine, chipolatas.
Catering in loco.
Tombola a favore dell’ottobre rosa
Espanol : Vide Grenier Fête de la Citrouille
Mercadillo con motivo de la fiesta de la calabaza.
Venta de sopa de calabaza.
Pinchos, chipolatas, patatas fritas.
Catering in situ.
Tómbola a beneficio de octubre rosa
