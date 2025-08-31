Vide-grenier Fête de village Vrigny

Vide-grenier Fête de village Vrigny dimanche 31 août 2025.

Vide-grenier Fête de village

Vrigny Loiret

Tarif : – –

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Ne manquez pas le vide-grenier et la fête de Vrigny le dimanche 31 août 2025, avec fête de village, marché du terroir, buvette et restauration, pour une journée conviviale de découvertes et de bonnes affaires !

Vrigny 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 39 02 10

English :

Don’t miss the Vrigny garage sale and festival on Sunday, August 31, 2025, with village fête, local market, refreshments and catering, for a convivial day of discoveries and bargains!

German :

Verpassen Sie nicht den Flohmarkt und das Fest von Vrigny am Sonntag, den 31. August 2025, mit Dorffest, regionalem Markt, Getränkestand und Verpflegung, für einen geselligen Tag voller Entdeckungen und Schnäppchen!

Italiano :

Non perdetevi il mercatino e la festa di Vrigny, domenica 31 agosto 2025, con la festa del paese, il mercato locale, i punti di ristoro e i ristoranti, per una giornata all’insegna delle scoperte e delle occasioni!

Espanol :

El domingo 31 de agosto de 2025, no se pierda la fiesta y venta de garaje de Vrigny, con su fiesta del pueblo, su mercado local, sus puestos de refrescos y sus restaurantes, ¡para pasar un gran día de descubrimientos y gangas!

L’événement Vide-grenier Fête de village Vrigny a été mis à jour le 2025-08-22 par OT GRAND PITHIVERAIS