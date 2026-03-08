Vide grenier Fête du Printemps Espace Saliga Saint-Goin

Vide grenier Fête du Printemps

Espace Saliga 10 Avenue du Saliga Saint-Goin Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Vide grenier organisé par le comité des fêtes de Saint-Goin. Particuliers uniquement.

Chasse aux œufs, marché nature & animations, buvette & restauration. .

+33 6 22 18 12 98

