Vide grenier Feux

Vide grenier Feux dimanche 14 septembre 2025.

Vide grenier

Feux Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 07:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Envie de chiner, de trouver l’objet rare, venez nombreux au vide grenier de Feux.

Vous êtes vendeur, l’équipe d’animafeux vous accueillera.

Buvette et restauration sur place. .

Feux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 62 02 75 animafeux@gmail.com

English :

If you’re looking for a bargain or a rare item, come and join us at the « vide grenier de Feux ».

German :

Lust zu stöbern und seltene Gegenstände zu finden? Dann kommen Sie zahlreich zum Flohmarkt von Feux.

Italiano :

Se siete alla ricerca di un affare o di un oggetto raro, venite al mercatino di Feux.

Espanol :

Si busca una ganga o un artículo raro, venga al Fire Sale.

L’événement Vide grenier Feux a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois