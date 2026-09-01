Informations pratiques

Feux

Vide grenier

Place de la mairie Feux Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Envie de chiner, de trouver l’objet rare, venez nombreux au vide grenier de Feux.

Envie de chiner, de trouver l’objet rare, venez nombreux au vide grenier de Feux.

Vous êtes vendeur, l’équipe d’Animafeux vous accueillera.

Buvette et restauration sur place. .

Place de la mairie Feux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 62 02 75 animafeux@gmail.com

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English :

If you’re looking for a bargain or a rare item, come and join us at the vide grenier de Feux .

L’événement Vide grenier Feux a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois