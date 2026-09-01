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AGENDA · Flagey

Vide grenier Rue Gustave Courbet Flagey

dimanche 27 septembre 2026 · Rue Gustave Courbet · Flagey

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Rue Gustave Courbet
Adresse
Coeur du village
Ville
25330 Flagey
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Flagey

Vide grenier

Rue Gustave Courbet Coeur du village Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Vide-grenier au cœur du village. Buvette et petite restauration. 3€ le mètre linéaire. Annulé en cas d’intempéries.   .

Rue Gustave Courbet Coeur du village Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   caflagey25@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Flagey a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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