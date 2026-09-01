Vide grenier Rue Gustave Courbet Flagey

Informations pratiques

Flagey

Vide grenier

Rue Gustave Courbet Coeur du village Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Vide-grenier au cœur du village. Buvette et petite restauration. 3€ le mètre linéaire. Annulé en cas d’intempéries. .

Rue Gustave Courbet Coeur du village Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté caflagey25@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Flagey a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON