AGENDA · Flagey
Vide grenier Rue Gustave Courbet Flagey
dimanche 27 septembre 2026 · Rue Gustave Courbet · Flagey
Informations pratiques
Flagey
Vide grenier
Rue Gustave Courbet Coeur du village Flagey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Vide-grenier au cœur du village. Buvette et petite restauration. 3€ le mètre linéaire. Annulé en cas d’intempéries. .
Rue Gustave Courbet Coeur du village Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté caflagey25@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Flagey a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
À voir aussi à Flagey (Doubs)
- Paolo Boosten, Ferme Courbet, Flagey 18 septembre 2026
- Concert Duo Lorfevre Ferme Courbet Flagey 26 septembre 2026