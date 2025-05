VIDE GRENIER – Florac Trois Rivières, 1 juin 2025 07:00, Florac Trois Rivières.

Lozère

VIDE GRENIER Pont du Tarn Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : 2025-06-01

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Vide-greniers et marchés aux puces de 9h à 17h

Entrée gratuite

35 emplacements maximum

Accueil exposants à partir de 8h00 -7 € les deux mètres linéaires sans véhicules

Inscription obligatoire par téléphone SMS merci d’indiquer NOM et nombres de mètres souhaités une validation sera envoyée en retour.

Pont du Tarn

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 74 45 91 11

English :

Garage sales and flea markets from 9 a.m. to 5 p.m

Free admission

35 spaces maximum

Exhibitors welcome from 8:00 am -7? per two linear meters no vehicles allowed

Mandatory registration by SMS phone: please indicate NAME and number of meters required validation will be sent in return.

German :

Floh- und Trödelmärkte von 9 bis 17 Uhr

Eintritt frei

maximal 35 Standplätze

Empfang der Aussteller ab 8.00 Uhr -7 ? pro zwei laufende Meter ohne Fahrzeuge

Anmeldung per SMS-Telefon erforderlich: Bitte geben Sie NAME und die gewünschte Anzahl an Metern an eine Bestätigung wird zurückgeschickt.

Italiano :

Vendite di garage e mercatini delle pulci dalle 9.00 alle 17.00

Ingresso libero

35 posti massimi

Espositori ammessi dalle 8.00 alle 7.00 per due metri lineari non sono ammessi veicoli

Registrazione obbligatoria via SMS: indicare NOME e numero di metri richiesti verrà inviata una convalida.

Espanol :

Ventas de garaje y mercadillos de 9.00 a 17.00 horas

Entrada gratuita

35 plazas como máximo

Admisión de expositores a partir de las 8h00 7h00 por dos metros lineales no se admiten vehículos

Inscripción obligatoria por teléfono SMS: indique NOMBRE y número de metros deseados se enviará una validación a cambio.

