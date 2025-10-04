Vide-grenier foire d’automne Bagnoles de l’Orne Normandie

Vide-grenier foire d’automne Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 4 octobre 2025.

Vide-grenier foire d’automne

Route de Bagnoles-Saint Michel des Andaines Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : Samedi Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04

• Route de Bagnoles Saint Michel des Andaines. Organisé par Avenir Espoir 2000.

• La réservation des emplacements par les exposants s’effectue auprès d’Avenir Espoir 2000 au 06 71 12 77 47 . .

Route de Bagnoles-Saint Michel des Andaines Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

English : Vide-grenier foire d’automne

