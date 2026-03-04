Vide-grenier Foire des Andaines

Rue de l’hippodrome Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 06:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Sur la D386 entre Bagnoles de l’Orne et St Michel des Andaines. Organisée par Avenir Espoir 2000.

Avec ses 2 200 exposants répartis sur près de 2,5 km, la Foire des Andaines est l’un des vide-greniers les plus importants de Normandie. Des milliers de visiteurs y sont attendus pour venir chiner tous types d’objets, anciens ou plus récents, et parfois insolites. L’occasion de leur donner une seconde vie !

Tarifs emplacement

• 4 € le mètre le samedi

• 3€ le mètre le dimanche

• 5 € pour le week-end

La réservation des emplacements par les exposants s’effectue auprès d’Avenir Espoir 2000 au 06 71 12 77 47 06 46 24 13 59 avant le 1er mai .

Rue de l’hippodrome Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

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English : Vide-grenier Foire des Andaines

L’événement Vide-grenier Foire des Andaines Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne