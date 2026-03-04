Vide-grenier Foire des Andaines Bagnoles de l’Orne Normandie
Vide-grenier Foire des Andaines Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 16 mai 2026.
Vide-grenier Foire des Andaines
Rue de l’hippodrome Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 06:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Sur la D386 entre Bagnoles de l’Orne et St Michel des Andaines. Organisée par Avenir Espoir 2000.
Avec ses 2 200 exposants répartis sur près de 2,5 km, la Foire des Andaines est l’un des vide-greniers les plus importants de Normandie. Des milliers de visiteurs y sont attendus pour venir chiner tous types d’objets, anciens ou plus récents, et parfois insolites. L’occasion de leur donner une seconde vie !
Tarifs emplacement
• 4 € le mètre le samedi
• 3€ le mètre le dimanche
• 5 € pour le week-end
La réservation des emplacements par les exposants s’effectue auprès d’Avenir Espoir 2000 au 06 71 12 77 47 06 46 24 13 59 avant le 1er mai .
Rue de l’hippodrome Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com
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English : Vide-grenier Foire des Andaines
L’événement Vide-grenier Foire des Andaines Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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