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VIDE GRENIER FOIRE DU FORT Place du Fort Ayguesvives

VIDE GRENIER FOIRE DU FORT Place du Fort Ayguesvives

VIDE GRENIER FOIRE DU FORT Place du Fort Ayguesvives dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Place du Fort

Adresse : Parvis de la Mairie et Médiathèque

Ville : 31450 Ayguesvives

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Ayguesvives

VIDE GRENIER FOIRE DU FORT

Place du Fort Parvis de la Mairie et Médiathèque Ayguesvives Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Vide grenier sur toute la journée dimanche 3 mai
Vide grenier sur toute la journée
restauration sur place
buvette
jeux gonflables pour les enfants
accès gratuit   .

Place du Fort Parvis de la Mairie et Médiathèque Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

All-day garage sale Sunday, May 3

L’événement VIDE GRENIER FOIRE DU FORT Ayguesvives a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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