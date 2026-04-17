VIDE GRENIER FOIRE DU FORT Place du Fort Ayguesvives
VIDE GRENIER FOIRE DU FORT Place du Fort Ayguesvives dimanche 3 mai 2026.
Ayguesvives
VIDE GRENIER FOIRE DU FORT
Place du Fort Parvis de la Mairie et Médiathèque Ayguesvives Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Vide grenier sur toute la journée dimanche 3 mai
Vide grenier sur toute la journée
restauration sur place
buvette
jeux gonflables pour les enfants
accès gratuit .
Place du Fort Parvis de la Mairie et Médiathèque Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie
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English :
All-day garage sale Sunday, May 3
L’événement VIDE GRENIER FOIRE DU FORT Ayguesvives a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE