VIDE GRENIER FOIRE DU FORT Place du Fort Ayguesvives

Ayguesvives

VIDE GRENIER FOIRE DU FORT

Place du Fort Parvis de la Mairie et Médiathèque Ayguesvives Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide grenier sur toute la journée dimanche 3 mai

Vide grenier sur toute la journée

restauration sur place

buvette

jeux gonflables pour les enfants

accès gratuit .

Place du Fort Parvis de la Mairie et Médiathèque Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie

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English :

All-day garage sale Sunday, May 3

L’événement VIDE GRENIER FOIRE DU FORT Ayguesvives a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE