VIDE GRENIER place du village Foissy

Foissy

VIDE GRENIER

place du village mairie Foissy Côte-d’Or

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

vide-greniers de Foissy Anim’. Inscription sur place à partir de 7h. .

place du village mairie Foissy 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 48 74 01

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English : VIDE GRENIER

L’événement VIDE GRENIER Foissy a été mis à jour le 2026-04-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)