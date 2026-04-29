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VIDE GRENIER place du village Foissy

VIDE GRENIER place du village Foissy dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : place du village

Adresse : mairie

Ville : 21230 Foissy

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Foissy

VIDE GRENIER

place du village mairie Foissy Côte-d’Or

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

vide-greniers de Foissy Anim’. Inscription sur place à partir de 7h.   .

place du village mairie Foissy 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 48 74 01 

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English : VIDE GRENIER

L’événement VIDE GRENIER Foissy a été mis à jour le 2026-04-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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