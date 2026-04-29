VIDE GRENIER place du village Foissy
VIDE GRENIER place du village Foissy dimanche 5 juillet 2026.
Foissy
VIDE GRENIER
place du village mairie Foissy Côte-d’Or
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
vide-greniers de Foissy Anim’. Inscription sur place à partir de 7h. .
place du village mairie Foissy 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 48 74 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : VIDE GRENIER
L’événement VIDE GRENIER Foissy a été mis à jour le 2026-04-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Foissy (Côte-d'Or)
- RANDONNEE PEDESTRE Foissy 30 août 2026