Vide-Grenier Foncine-le-Bas
Vide-Grenier Foncine-le-Bas dimanche 24 mai 2026.
Foncine-le-Bas
Vide-Grenier
Champs de Mars Foncine-le-Bas Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Restauration et buvette 2€ le m2 .
Champs de Mars Foncine-le-Bas 39520 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 49 12 57
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English : Vide-Grenier
L’événement Vide-Grenier Foncine-le-Bas a été mis à jour le 2026-04-28 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA