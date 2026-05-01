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Vide-Grenier Foncine-le-Bas

Vide-Grenier Foncine-le-Bas dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Champs de Mars

Ville : 39520 Foncine-le-Bas

Département : Jura

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Foncine-le-Bas

Vide-Grenier

Champs de Mars Foncine-le-Bas Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Restauration et buvette 2€ le m2   .

Champs de Mars Foncine-le-Bas 39520 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 49 12 57 

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English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Foncine-le-Bas a été mis à jour le 2026-04-28 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA