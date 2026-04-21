Vide Grenier Gymnase de Bellevue Forbach
Vide Grenier Gymnase de Bellevue Forbach vendredi 8 mai 2026.
Forbach
Vide Grenier
Gymnase de Bellevue Avenue du Général Patch Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Forbach Moselle-Est Handball organise un vide-grenier. Buvette, restauration et sanitaire sur place.Tout public
0 .
Gymnase de Bellevue Avenue du Général Patch Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 72 27 05 33 forbachmoselleesthandball@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Forbach Moselle-Est Handball organizes a garage sale. Refreshments, food and toilets on site.
L’événement Vide Grenier Forbach a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME
À voir aussi à Forbach (Moselle)
- Visite guidée de la Chapelle Sainte-Croix Forbach 25 avril 2026
- Les douze travelos d’Hercule C’est party ! Forbach 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Collectif Vélo Forbach Porte de France, Forbach 1 mai 2026
- Balade ludique Randoland à la Chapelle Saint-Croix Forbach Moselle 1 mai 2026
- Balade ludique Randoland au Parc du Schlossberg Forbach Moselle 1 mai 2026