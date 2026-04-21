Vide Grenier Gymnase de Bellevue Forbach

Forbach

Vide Grenier

Gymnase de Bellevue Avenue du Général Patch Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Forbach Moselle-Est Handball organise un vide-grenier. Buvette, restauration et sanitaire sur place.Tout public

0 .

Gymnase de Bellevue Avenue du Général Patch Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 72 27 05 33 forbachmoselleesthandball@orange.fr

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English :

Forbach Moselle-Est Handball organizes a garage sale. Refreshments, food and toilets on site.

L’événement Vide Grenier Forbach a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME