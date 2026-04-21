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Vide Grenier Gymnase de Bellevue Forbach

Vide Grenier Gymnase de Bellevue Forbach vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Gymnase de Bellevue

Adresse : Avenue du Général Patch

Ville : 57600 Forbach

Département : Moselle

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Forbach

Vide Grenier

Gymnase de Bellevue Avenue du Général Patch Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Forbach Moselle-Est Handball organise un vide-grenier. Buvette, restauration et sanitaire sur place.Tout public
0  .

Gymnase de Bellevue Avenue du Général Patch Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 72 27 05 33  forbachmoselleesthandball@orange.fr

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English :

Forbach Moselle-Est Handball organizes a garage sale. Refreshments, food and toilets on site.

L’événement Vide Grenier Forbach a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME

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