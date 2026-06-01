Vide Grenier Fourneaux-le-Val
Vide Grenier Fourneaux-le-Val dimanche 14 juin 2026.
Fourneaux-le-Val
Vide Grenier
Terrain communal Fourneaux-le-Val Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide Grenier organisé par le comité des fêtes de Fourneaux-le-Val (Emplacement gratuit)
Tripes/frites à partir de 8h30 (12€, sur réservation)
Buvette et restauration sur place (merguez/chipolatas)
Tombola 2€ le ticket
Vide Grenier organisé par le comité des fêtes de Fourneaux-le-Val (Emplacement gratuit)
Tripes/frites à partir de 8h30 (12€, sur réservation)
Buvette et restauration sur place (merguez/chipolatas)
Tombola 2€ le ticket .
Terrain communal Fourneaux-le-Val 14700 Calvados Normandie +33 6 37 99 04 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide Grenier
Garage sale organised by the Fourneaux-le-Val Festival Committee (free parking)
Tripes/frites from 8.30am (€12, booking required)
Refreshments and food on site (merguez/chipolatas)
Tombola: €2 per ticket
L’événement Vide Grenier Fourneaux-le-Val a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Falaise Suisse Normande