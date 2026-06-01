Fourneaux-le-Val

Vide Grenier

Terrain communal Fourneaux-le-Val Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vide Grenier organisé par le comité des fêtes de Fourneaux-le-Val (Emplacement gratuit)

Tripes/frites à partir de 8h30 (12€, sur réservation)

Buvette et restauration sur place (merguez/chipolatas)

Tombola 2€ le ticket

Vide Grenier organisé par le comité des fêtes de Fourneaux-le-Val (Emplacement gratuit)

Tripes/frites à partir de 8h30 (12€, sur réservation)

Buvette et restauration sur place (merguez/chipolatas)

Tombola 2€ le ticket .

Terrain communal Fourneaux-le-Val 14700 Calvados Normandie +33 6 37 99 04 81

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English : Vide Grenier

Garage sale organised by the Fourneaux-le-Val Festival Committee (free parking)

Tripes/frites from 8.30am (€12, booking required)

Refreshments and food on site (merguez/chipolatas)

Tombola: €2 per ticket

L’événement Vide Grenier Fourneaux-le-Val a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Falaise Suisse Normande