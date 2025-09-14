Vide grenier Franey

Vide grenier Franey dimanche 14 septembre 2025.

Vide grenier

9 Rue de l’École Franey Doubs

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-09-14 08:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

L’Association Le Renouveau de Franey vous invite à son vide grenier. Installation des stands dès 7 h. Minimum 2 mètres par exposant. .

9 Rue de l’École Franey 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 16 17 83

