AGENDA · Franey
Vide grenier Franey
dimanche 13 septembre 2026 · Franey
Informations pratiques
Franey
Vide grenier
9 Rue de l’École Franey Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’Association Le Renouveau de Franey vous invite à son vide grenier. Installation des stands dès 7 h. Minimum 2 mètres par exposant. .
9 Rue de l’École Franey 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 77 54 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Franey a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN