Informations pratiques

Franey

Vide grenier

9 Rue de l’École Franey Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’Association Le Renouveau de Franey vous invite à son vide grenier. Installation des stands dès 7 h. Minimum 2 mètres par exposant. .

9 Rue de l’École Franey 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 77 54 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Franey a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN