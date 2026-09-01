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AGENDA · Franey

Vide grenier Franey

dimanche 13 septembre 2026 · Franey

Vide grenier Franey

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
9 Rue de l'École
Ville
25170 Franey
Département
Doubs
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Franey

Vide grenier

9 Rue de l’École Franey Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

L’Association Le Renouveau de Franey vous invite à son vide grenier. Installation des stands dès 7 h. Minimum 2 mètres par exposant.   .

9 Rue de l’École Franey 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 77 54 70 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Franey a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN