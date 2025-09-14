VIDE GRENIER Fromentières
VIDE GRENIER Fromentières dimanche 14 septembre 2025.
Fromentières Mayenne
Venez nombreux au vide grenier organisé le dimanche 14 septembre.
Restauration et Buvette sur place
Exposants 2,50€ le m²
Inscription au 06 45 33 26 75 06 62 76 17 00 .
Fromentières 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 45 33 26 75
