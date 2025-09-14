VIDE GRENIER Fromentières

VIDE GRENIER Fromentières dimanche 14 septembre 2025.

VIDE GRENIER

Fromentières Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 06:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Venez nombreux au vide grenier organisé le dimanche 14 septembre.

Restauration et Buvette sur place

Exposants 2,50€ le m²

Inscription au 06 45 33 26 75 06 62 76 17 00 .

Fromentières 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 45 33 26 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VIDE GRENIER Fromentières a été mis à jour le 2025-09-04 par SUD MAYENNE