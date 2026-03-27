Vide grenier

au stade Garnerans Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Venez flâner et dénicher la bonne affaire !

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au stade Garnerans 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 23 88 64 gag.garnerans@gmail.com

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English :

Come and stroll the streets to find a bargain!

L’événement Vide grenier Garnerans a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Val de Saône Centre