Vide grenier Garnerans
Vide grenier Garnerans dimanche 10 mai 2026.
Vide grenier
au stade Garnerans Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Venez flâner et dénicher la bonne affaire !
.
au stade Garnerans 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 23 88 64 gag.garnerans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and stroll the streets to find a bargain!
L’événement Vide grenier Garnerans a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
À voir aussi à Garnerans (Ain)
- Concert de soutien Fantasy en Beaujolais Salle Yves Picard Garnerans 17 avril 2026
- Chasse aux œufs déguisée Garnerans 26 avril 2026