Vide-grenier géant à Coulon Coulon

Route de Préplot Coulon Deux-Sèvres

Vide-grenier géant dimanche 31 août 2025 de 08h00 à 18h00 sur l’aire de l’Autremont à Coulon.

Buvette et restauration sur place toute la journée. .

Route de Préplot Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 41 14 42

