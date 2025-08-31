Vide-grenier géant à Coulon Coulon
Vide-grenier géant à Coulon
Route de Préplot Coulon Deux-Sèvres
Vide-grenier géant dimanche 31 août 2025 de 08h00 à 18h00 sur l’aire de l’Autremont à Coulon.
Buvette et restauration sur place toute la journée. .
Route de Préplot Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 41 14 42
