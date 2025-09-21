Vide grenier Gien

Vide grenier Gien dimanche 21 septembre 2025.

Vide grenier

1 Quai de Nice Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 06:30:00
fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :
2025-09-21

Vide grenier au Port au Bois
Le Collectif Rue Louis Blanc et Voies Circonvoisines organise son vide-grenier le dimanche 21 septembre, de 6h30 à 19h.
Il se tiendra au Port au Bois, à Gien.

Tarif 2 € le mètre.
Réservations au 06 05 30 27 91   .

1 Quai de Nice Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 05 30 27 91 

English :

Flea market in Port au Bois

German :

Flohmarkt in Port au Bois

Italiano :

Mercato delle pulci a Port au Bois

Espanol :

Rastro en Port au Bois

L’événement Vide grenier Gien a été mis à jour le 2025-09-13 par OT GIEN