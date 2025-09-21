Vide grenier Gien
Vide grenier Gien dimanche 21 septembre 2025.
1 Quai de Nice Gien Loiret
Début : 2025-09-21 06:30:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-21
Vide grenier au Port au Bois
Le Collectif Rue Louis Blanc et Voies Circonvoisines organise son vide-grenier le dimanche 21 septembre, de 6h30 à 19h.
Il se tiendra au Port au Bois, à Gien.
Tarif 2 € le mètre.
Réservations au 06 05 30 27 91 .
1 Quai de Nice Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 05 30 27 91
English :
Flea market in Port au Bois
German :
Flohmarkt in Port au Bois
Italiano :
Mercato delle pulci a Port au Bois
Espanol :
Rastro en Port au Bois
