Vide-Grenier Gien
Vide-Grenier Gien jeudi 14 mai 2026.
Vide-Grenier
Place de la Victoire Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 06:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Vide-Grenier Place de la Victoire Gien
Inscriptions sur place de 5h30 à 8h 2,50€ par mètre.
Buvette et restauration sur place. .
Place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 83 83 36 27 cdfgien@gmail.com
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English :
Garage Sale Place de la Victoire Gien
L’événement Vide-Grenier Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN
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