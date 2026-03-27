Vide-Grenier

Place de la Victoire Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 06:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Vide-Grenier Place de la Victoire Gien

Inscriptions sur place de 5h30 à 8h 2,50€ par mètre.

Buvette et restauration sur place. .

Place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 83 83 36 27 cdfgien@gmail.com

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English :

Garage Sale Place de la Victoire Gien

L’événement Vide-Grenier Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN