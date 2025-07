Vide grenier Goudet

Vide grenier Goudet dimanche 3 août 2025.

Vide grenier

Pré aux moines Goudet Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-08-03 07:00:00

fin : 2025-08-03 17:00:00

2025-08-03

Vide grenier au Pré aux moines. Emplacement gratuit.

Buvette et restauration sur place.

Pré aux moines Goudet 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 89 03 48

English :

Flea market at Pré aux moines. Free pitches.

Refreshments and catering on site.

German :

Vide grenier au Pré aux moines (Flohmarkt). Stellplätze sind kostenlos.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Mercato delle pulci al Pré aux moines. Piazzole gratuite.

Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol :

Mercadillo en el Pré aux moines. Parcelas gratuitas.

Restauración y catering in situ.

