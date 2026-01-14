Vide-grenier Urou-et-Crennes Gouffern en Auge
Vide-grenier Urou-et-Crennes Gouffern en Auge dimanche 26 avril 2026.
Vide-grenier
Urou-et-Crennes Rue de l’École Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Organisé par APE Urou-et-Crennes.
Restauration sur place. .
Urou-et-Crennes Rue de l’École Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 6 21 21 43 87 apeurouetcrennes@gmail.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-03-24 par Terres d’Argentan Intercom
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