Vide-grenier Urou-et-Crennes Gouffern en Auge

Vide-grenier

Urou-et-Crennes Rue de l’École Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Organisé par APE Urou-et-Crennes.

Restauration sur place. .

Urou-et-Crennes Rue de l’École Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 6 21 21 43 87 apeurouetcrennes@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-03-24 par Terres d’Argentan Intercom