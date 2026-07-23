AGENDA · Gourbera
Vide grenier Route de Herm Gourbera
dimanche 20 septembre 2026 · Route de Herm · Gourbera
Informations pratiques
Gourbera
Vide grenier
Route de Herm Mairie Gourbera Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Vide grenier organisé par le GAG (groupe d’animation gourberasien) avec le soutien de la Municipalité .
Route de Herm Mairie Gourbera 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 25 24 81 framboiselavielle@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Gourbera a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Grand Dax