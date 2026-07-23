UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gourbera

Vide grenier Route de Herm Gourbera

dimanche 20 septembre 2026 · Route de Herm · Gourbera

Vide grenier Route de Herm Gourbera

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Route de Herm
Adresse
Mairie
Ville
40990 Gourbera
Département
Landes
Tarif
0 0 0

Gourbera

Vide grenier

Route de Herm Mairie Gourbera Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Vide grenier organisé par le GAG (groupe d’animation gourberasien) avec le soutien de la Municipalité   .

Route de Herm Mairie Gourbera 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 25 24 81  framboiselavielle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Gourbera a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Grand Dax