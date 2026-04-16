Vide Grenier Gouts
Vide Grenier Gouts dimanche 26 avril 2026.
Gouts
Vide Grenier
Gouts Landes
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Buvette et restauration sur place.
Organisé par l’école ACG Adour Midouze au profit du voyage scolaire à la Montagne pour les CE1 CE2 et CM1-CM2
Buvette et restauration sur place.
Organisé par l’école ACG Adour Midouze au profit du voyage scolaire à la Montagne pour les CE1 CE2 et CM1-CM2 .
Gouts 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 60 99 47 ecoleacgadourmidouze@gmail.com
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English : Vide Grenier
Refreshments and catering on site.
Organized by the ACG Adour Midouze school in aid of the school trip to the mountains for CE1 CE2 and CM1-CM2 pupils
L’événement Vide Grenier Gouts a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Tartas