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Vide Grenier Gouts

Vide Grenier Gouts

Vide Grenier Gouts dimanche 26 avril 2026.

Ville : 40400 Gouts

Département : Landes

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif

Gouts

Vide Grenier

Gouts Landes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Buvette et restauration sur place.

Organisé par l’école ACG Adour Midouze au profit du voyage scolaire à la Montagne pour les CE1 CE2 et CM1-CM2
Buvette et restauration sur place.

Organisé par l’école ACG Adour Midouze au profit du voyage scolaire à la Montagne pour les CE1 CE2 et CM1-CM2   .

Gouts 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 60 99 47  ecoleacgadourmidouze@gmail.com

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English : Vide Grenier

Refreshments and catering on site.

Organized by the ACG Adour Midouze school in aid of the school trip to the mountains for CE1 CE2 and CM1-CM2 pupils

L’événement Vide Grenier Gouts a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Tartas