Vide Grenier Grazac
Vide Grenier Grazac samedi 6 septembre 2025.
Vide Grenier
Centre Bourg Grazac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 06:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Vide grenier organisé par le comité des fêtes. Restauration et buvette sur place.
Centre Bourg Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 64 23 01
English :
Flea market organized by the festival committee. Catering and refreshments on site.
German :
Vide grenier organisiert vom Comité des fêtes (Festkomitee). Restauration und Getränke vor Ort.
Italiano :
Mercatino delle pulci organizzato dal comitato del festival. Catering e rinfreschi in loco.
Espanol :
Mercadillo organizado por el comité del festival. Catering y refrescos in situ.
L’événement Vide Grenier Grazac a été mis à jour le 2025-08-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire