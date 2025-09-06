Vide Grenier Grazac

Vide Grenier Grazac samedi 6 septembre 2025.

Vide Grenier

Centre Bourg Grazac Haute-Loire

Début : 2025-09-06 06:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Vide grenier organisé par le comité des fêtes. Restauration et buvette sur place.

Centre Bourg Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 64 23 01

English :

Flea market organized by the festival committee. Catering and refreshments on site.

German :

Vide grenier organisiert vom Comité des fêtes (Festkomitee). Restauration und Getränke vor Ort.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dal comitato del festival. Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Mercadillo organizado por el comité del festival. Catering y refrescos in situ.

