VIDE-GRENIER HALLE Grenade

VIDE-GRENIER

HALLE 40 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR

3.6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le Grenade Football Club organise son vide-grenier annuel !

Il y aura 80 exposants au maximum, qui commenceront à s’installer à 07h00.

Vous retrouverez sur place une buvette, et de quoi vous restaurer. 3.6 .

HALLE 40 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 7 68 89 19 36 evenementgfc@gmail.com

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English :

Grenade Football Club organizes its annual garage sale!

L’événement VIDE-GRENIER Grenade a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE