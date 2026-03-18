VIDE-GRENIER HALLE Grenade
VIDE-GRENIER HALLE Grenade dimanche 12 avril 2026.
VIDE-GRENIER
HALLE 40 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne
Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR
3.6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Le Grenade Football Club organise son vide-grenier annuel !
Il y aura 80 exposants au maximum, qui commenceront à s’installer à 07h00.
Vous retrouverez sur place une buvette, et de quoi vous restaurer. 3.6 .
HALLE 40 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 7 68 89 19 36 evenementgfc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Grenade Football Club organizes its annual garage sale!
L’événement VIDE-GRENIER Grenade a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE