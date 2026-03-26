Vide Grenier Grenade-sur-l’Adour

5 Rue de Verdun Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Vide grenier de l’association des parents d’élèves

de 9h à 17h artisans, créateurs, producteurs locaux, et particuliers..

toute la journée structures gonflables, buvette, crêpes et foodtruck .

5 Rue de Verdun Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 20 87 28 apel.notredame.grenadesuradour@gmail.com

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English : Vide Grenier Grenade-sur-l’Adour

L’événement Vide Grenier Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grenade